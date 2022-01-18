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Погода

Вітер стихне, мороз посилиться: синоптик розповіла, яким регіонам погода приготувала «хрещенські сюрпризи»

13:56 18 січня 2022
Хрещення Господнє

Сильний вітер, який «посприяв» падінню хреста з одного з куполів Софійського собору в Києві та ялинки на головній площі Кропивницького, на Водохреще, 19 січня, стане слабшим.

За прогнозами синопткиніНаталії Діденко, у середу «з'являться пристойні, майже відповідні святу морози»: найближчої ночі температура повітря знизиться до -4−9 градусів, а на північному сході — до -10−15 градусів.

Вдень 19 січня очікується -2−5 градусів, у Полтавській, Сумській, Харківській областях — до -5−8 градусів.

Фото Наталії Діденко

«Жодних серйозних опадів на Хрещення не буде, лише у східній частині літатиме святковий сніг. На дорогах — ожеледиця, на трасах — сіль та каша, на тротуарах — усього потроху», — жартує синопткиня.

У Києві 19 січня вітер стихне, сніг малоймовірний, мороз уночі — до -8 градусів, вдень — до -1−3 градусів. Ожеледиця.

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували вночі 19 січня на Лівобережжі та вдень 20 січня у західній частині невеликий сніг, у Карпатському регіоні — помірний сніг.

Фото зі сторінки ПЦУ у соціальних мережах

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