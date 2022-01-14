В Україні зафіксували стихійний вітер: що очікувати в найближчі години

Штормовий вітер в Україні, про який попереджали синоптики, посилився і в деяких регіонах набув характеру стихійного явища. Першими такий стихійний вітер зі швидкістю 25 метрів за секунду відчули жителі Тернополя. До вечора 14 січня пориви вітру стануть ще сильнішими. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Швидкість вітру 14 січня

У першій половині дня сильний штормовий вітер до 25 м/с могли відчути мешканці західних, північних та центральних областей. У Карпатах погода дуже відрізнялася. Якщо на вершині Пожижевській (масив Чорногора) зафіксовано пориви вітру 28 м/с, то на метеостанції Плай (Боржава) вітер не перевищував 5−9 м/с.

У Києві спостерігався сильний вітер із поривами до 20 м/с. На Куренівці стара липа звалилася поряд із будинком дитячої поліклініки. Очікується, що 15 січня вітер ще не ослабне, тому рекомендується уникати прогулянок і не паркувати транспорт біля старих дерев, особливо тополь, а також поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі.

У східній та північно-східній частині країни сильний вітер чекають 15 січня. Так, у Харкові вночі очікуються пориви до 27 м/с, удень 15−20 м/с, невеликий сніг.

У південних областях також прогнозують посилення вітру 15 січня. В Одесі оголошено штормове попередження. У першій половині дня пориви можуть досягати 27 м/с, а тому мешканцям рекомендують якомога не виходити надовго на вулицю та не паркувати транспорт під деревами.

Вітер, який спостерігається в Україні 14 січня, хоч і сильний, але далеко не рекордний. Зимовий рекорд було поставлено у Криму у 1947 році. На метеостанції Ай-Петрі зафіксовано швидкість вітру 50 метрів за секунду .

Фото pixabay.com

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