В Україну поспішає тепло зі штормовими вітрами та мокрим снігом: де кардинально зіпсується погода

Перший день Нового року за старим стилем, як і прогнозували синоптики, приніс в Україну тепло, яке супроводжується сильним вітром, а часом й опадами.

У п'ятницю, 14 січня, тепло пошириться на всій території країни, повідомили в Укргідрометцентрі. Підвищення температури до +1… +4 градусів очікується у всіх регіонах.

Водночас за прогнозом Наталі Діденко, 14 січня Україну перетинатимуть атмосферні фронти. Очікується сильний західний, північно-західний вітер зі штормовими поривами до 15−22 м/с, подекуди до 25−27 м/с. У Карпатах вітер може бути ще сильнішим.

Також очікуються опади у вигляді мокрого снігу з переходом у дощ. На сході, південному сході та в Криму пройде сніг.

«Потепління вдень у п'ятницю до 2 морозу — 4 тепла. У Києві на Василя — сильний штормовий вітер, мокрий сніг з переходом у дощ, потепління до відлиги», — попередила синоптикиня.

Попри те, що відлига затримається в Україні до Водохреща, з суботи, 15 січня, вночі температура повітря знову опуститься, до -2 -4 градусів, у південній частині до +2 градусів.

Так, вдень 15 січня на заході, півночі, сході та в центрі вдень від -1 до +1 градуса. У південній частині від +2 до +4 градусів.

Опади прогнозуються на півночі країни, на сході та північному сході, а також у Криму — мокрий сніг та сніг з дощем. На всій території України очікується сильний вітер зі штормовими поривами.

За прогнозом заступниці начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталі Голені, наступного тижня швидке переміщення атмосферних фронтів з північного заходу на південний схід знову принесе в Україну вітряну погоду. Часом очікуються помірні опади.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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