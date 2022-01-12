Від морозів до відлиги: на яку погоду чекати в Україні до Водохреща

Чим порадує нас погода в період Різдвяних святок, які продовжуються аж до Водохреща, 19 січня. Чи прийдуть в Україну 23-градусні морози? Із цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до заступниці начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталі Голені.

— Швидке переміщення атмосферних фронтів із північного заходу на південний схід України принесе вітряну погоду у період з 17 по 20 січня, — каже Наталя Голеня. — Іноді очікуються помірні опади. Температура коливатиметься від морозів до відлиги.

У четвер, 13 січня, переважно без опадів. Невеликі мінуси вдень зміняться нічними морозами до мінус 17−19 градусів.

У п'ятницю, 14 січня, очікується невеликий сніг майже по всій території країни, крім південних областей. Зате трохи потеплішає.

У суботу, 15 січня, можливий сніг по всій країні. Температура повітря від слабких плюсів вдень до невеликих мінусів уночі.

У неділю, 16 січня, на заході та в центрі переважно без опадів. Слабкий сніг можливий на півночі, сході та місцями на півдні країни. Очікується невелике зниження денної та нічної температури.

Як раніше повідомила в інтерв'ю «ФАКТАМ» завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, кандидатка географічних наук Віра Балабух, існує висока ймовірність того, що вже у лютому буде весняна погода.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

9

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter