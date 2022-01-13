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Погода

Потепління йде в Україну зі штормовим вітром: українців попередили про небезпеку

12:25 13 січня 2022
зима

Після найхолоднішої ночі на Маланку, 13 січня, в Україну йде потепління, яке супроводжуватиметься штормовим вітром, повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

«Завтра, 14 січня, очікується штормовий вітер з поривами 15−20, місцями 25−27 метрів за секунду», — уточнила Діденко.

За її прогнозом очікуються відлига та опади.

У Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Хмельницькій областях оголосили «жовтий» рівень небезпеки.

Ексклюзивний матеріал з прогнозом синоптика «Від морозів до відлиги: яку погоду чекати в Україні до Водохреща» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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