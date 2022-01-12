Ніч на 13 січня буде найхолоднішою в Україні: синоптики обіцяють до -24

В Україні стрімко холодає — найближчої ночі очікується до -11−19 градусів, а на півночі та північному сході — місцями і до -18−24 градусів.

За прогнозами синопткині Наталії Діденко, вдень у четвер, 13 січня, температура повітря у більшості областей становитиме -4−9 градусів.

А у західних областях у четвер розпочнеться потепління — очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Фото Наталії Діденко

«Це потепління вже вдень у п'ятницю, 14 січня, на Василя, охопить більшу частину України», — стверджує синопткиня.

За її словами, у четвер очікується північно-західний вітер, поривчастий, часом до штормового, що дуже не комфортно за низької температури повітря.

«Невеликий сніг 13 січня можливий лише у Карпатах, місцями на півночі та у центрі. Більшість України буде під впливом антициклону, тому переважатиме суха погода», — прогнозує Наталія Діденко.

У Києві теж буде холодно: уночі — до -15−19 градусів. Вдень потеплішає до -2−4 градусів. Почуття холоду посилюватиме сильний вітер. На Маланки, 13 січня, у столиці є ймовірність невеликого снігу. На дорогах ожеледиця. А на Василя, 14 січня, очікується потепління «у напрямку відлиги».

Тим часом у Карпатах мороз «тріщить» — у високогір'ї вранці було -19 градусів.

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Фото з Pixabay

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