В Україну йдуть сильні морози: у яких регіонах зміниться погода

В Україні, де різко похолодало, цього тижня очікуються «температурні» гойдалки — від сильних морозів до відлиги ближче до вихідних.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у середу, 12 січня, і вдень, і вночі — сильні морози — до -13−15 градусів. Найхолодніше — у північних та низці центральних районів. Опади у середу не очікуються.

Карта Укргідрометцентру

У четвер, 13 січня, мороз уночі посилиться — очікується до -17−19 градусів. А ось вдень потеплішає. На Львівщині та на Волині вдень прогнозується до +2 градусів. Втім, вночі буде холодно — до -12 морозу.

Карта Укргідрометцентру

А у п'ятницю, 14 січня, потепління охопить усю територію України, як і опади. Вдень — від -1 до +1, вночі — до -4−6 градусів. Опади у вигляді снігу з дощем або снігу прогнозуються майже повсюдно, крім південних регіонів країни.

Карта Укргідрометцентру

Раніше синоптики прогнозували, що найближчими вихідними погода порадує українців невеликими «плюсами».

Фото з Pixabay

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