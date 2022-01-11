«Кусачі» морози до мінус 19 та несподівана відлига: на українців чекають різкі зміни погоди

Як і обіцяли синоптики, українцям цього тижня слід готуватися до суттєвого похолодання.



За прогнозом Укргідрометцентру, погода почне змінюватися вже відсьогодні. Вдень температура повітря опуститься до −2…−6 градусів, на сході до −3…+2, на півдні близько нуля, а в Криму +3…+5 градусів.

Вітер буде переважно північний, рвучкий, некомфортний.

Сніг можливий у Карпатах, сніг та мокрий сніг також пройдуть у східних областях.

У Києві буде хмарно. Нічний сніг до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, увечері очікується дрібний сніг.

Протягом наступних двох днів морози в Україні посиляться — до мінус 19 градусів на сході. Буде сонячно.

Але вже наприкінці тижня повернеться відлига, а вихідні порадують м'якою погодою та невеликими «плюсами». Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Олександра Хала.

Температурні гойдалки, за її словами, спричинять циклон й антициклон, які почергово пануватимуть над Україною.

Нагадаємо, у перші дні Нового року в Україні була незвично тепла погода. У Києві 3 січня було встановлено перший температурний рекорд 2022. Вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3°С, що на 0,3°С вище за рекордне значення температури для цього дня 1899 року.

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