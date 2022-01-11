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Погода

На Україну насуваються морози до мінус 23 градусів: де буде найхолодніше

15:27 11 січня 2022
погода

В Україну зайде холодне арктичне повітря, а тому морози посиляться. Найхолоднішою обіцяє бути ніч на 13 січня — місцями очікуються морози до -23 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

В Україну зайде холодне арктичне повітря

У період 11−12 січня погоду визначатиме антициклон Bernhard, а тому опади у вигляді невеликого снігу можливі лише у східних областях та у Криму. На дорогах у більшості областей сильна ожеледиця.

У більшості областей сильна ожеледь

12−13 січня морози посилюватимуться. У ніч на 12 січня очікується 10−18 градусів, вдень 12 січня — 7−12 градусів морозу, а на півночі -14.

У ніч на 13 січня до 20 градусів, на півночі та на північному сході — до мінус 23 градусів.

Найхолодніше у північній частині країни

Згідно з прогнозами Українського гідрометцентру, після 13 січня погода зміниться, з заходу прийдуть снігопади, і морози ослабнуть.

Погода 14 січня

Читайте також: На Україну насуваються снігопади та морози: коли чекати на найсерйозніші мінуси

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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