На Україну насуваються морози до мінус 23 градусів: де буде найхолодніше
В Україну зайде холодне арктичне повітря, а тому морози посиляться. Найхолоднішою обіцяє бути ніч на 13 січня — місцями очікуються морози до -23 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
У період 11−12 січня погоду визначатиме антициклон Bernhard, а тому опади у вигляді невеликого снігу можливі лише у східних областях та у Криму. На дорогах у більшості областей сильна ожеледиця.
12−13 січня морози посилюватимуться. У ніч на 12 січня очікується 10−18 градусів, вдень 12 січня — 7−12 градусів морозу, а на півночі -14.
У ніч на 13 січня до 20 градусів, на півночі та на північному сході — до мінус 23 градусів.
Згідно з прогнозами Українського гідрометцентру, після 13 січня погода зміниться, з заходу прийдуть снігопади, і морози ослабнуть.
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Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»445
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