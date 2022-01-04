У Києві встановлено перший у новому році температурний рекорд

Під впливом «пірнаючого» циклону в Києві 3 січня було встановлено перший температурний рекорд 2022 року — вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3°С, що на 0,3°С вище рекордного значення температури для цього дня 1899 року. Про це повідомили метеорологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Таким чином, кліматичну норму було перевищено на 7,3°С, що відповідає погоді кінця жовтня, а максимальна температура у столиці підвищилася до +8,2°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1°С.

Перевищено було кліматичну норму в Києві і в грудні — середньомісячна температура останнього місяця року у столиці склала -1,6°С, що вище за кліматичну норму 1991−2020 рр. на 0,2°С. Найхолоднішим днем було 24 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -13,2°С, а найтеплішим — 11 грудня, коли максимальна температура досягла +7,2°С.

А тим часом у Закарпатті на початку січня зацвіли підсніжники. Їх фото виклали у Facebook-групу Ужгород.

Раніше метеорологи Українського Гідрометцентру повідомили, що абсолютний максимум температури повітря в Україні в січні склав 8−18 градусів тепла, у Криму — до 21 градуса.

143

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter