Майже норма: синоптики розповіли, яка погода чекає на українців у січні

У січні, початок якого був дощовим, середньомісячна температура повітря передбачається близько 1−5 градусів морозу, у Криму — до 0−1 градуса тепла, що близько до норми.

«Місячна кількість опадів очікується на рівні 28−62 мм, у Закарпатті та в горах Криму — до 79 мм, що також у межах норми», — прогнозують в Укргідрометцентрі.

Щодо температурних режимів за весь час спостережень за погодою, то абсолютний мінімум температури повітря становив 23−39,9 градуси морозу, місцями у Чернігівській та Луганській областях до 40−41,9 градуси морозу, а на узбережжі Криму місцями 13−22 градуси морозу.

Абсолютний максимум температури повітря — 8−18 градусів тепла, у Криму — до 21 градуса.

Середня місячна кількість опадів становить 26−55 мм, на Закарпатті, високогір'ї Карпат та Криму до 125 мм.

Цими днями погоду в країні визначає циклон, що пірнає, а 4 січня середня температура вдень очікується на рівні +2+6 градусів. У західній та південній частинах буде тепліше — до +4+8, у Криму — до +11 градусів. Прохолодними традиційно залишаться північ і північний схід — від 2 морозу до 2 тепла. Ближче до Різдва похолодає.

Фото з Pixabay

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