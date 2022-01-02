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Погода

15-градусні морози, хуртовини та ожеледиця: на Україну насувається «пірнаючий» циклон

19:59 2 січня 2022
погода

З північного заходу з країн Балтії в Україну насувається циклон. Через особливості траєкторії синоптики називають його «піраючим». Вже 3 січня вплив «пірнаючого циклону», відчують у північних, східних та деяких центральних областях. Там очікуються снігопади, вітер, близький до штормових значень, різкий перехід від сильних морозів уночі до денних плюсів. Про це повідомляє ДСНС.

По всій Україні сильний вітер

У Чернігівській, Сумській та Полтавській областях сильні снігопади та хуртовини.

На Черкащині вночі сильний сніг із переходом у крижаний дощ, вдень 3 січня дощ та відлига, до +6 градусів.

На Харківщині очікуються сильний сніг, хуртовини з переходом у дощ. Вночі морози до 15 градусів, вранці туман та поривчастий вітер, вдень до 5 градусів тепла.

У Донецькій області мокрий сніг, хуртовини та ожеледиця, налипання мокрого снігу. Вночі до -14°, вдень до +2°. Є небезпека для автотранспорту, можливі перебої у електропостачанні.

У Києві та області пориви вітру 15−20 м/с, ожеледиця. Вночі мокрий сніг та дощ, морози до -4°, вдень дощ, до +7°.

Погода 3 січня

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі очікують, що 4−5 січня потеплішає до 7 градусів, а 6−7 січня знову повернуться морози до -9. Про це у статті То дощ, то сніг та температурні гойдалки: синоптики дали прогноз на перші дні нового року".

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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