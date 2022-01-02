15-градусні морози, хуртовини та ожеледиця: на Україну насувається «пірнаючий» циклон
З північного заходу з країн Балтії в Україну насувається циклон. Через особливості траєкторії синоптики називають його «піраючим». Вже 3 січня вплив «пірнаючого циклону», відчують у північних, східних та деяких центральних областях. Там очікуються снігопади, вітер, близький до штормових значень, різкий перехід від сильних морозів уночі до денних плюсів. Про це повідомляє ДСНС.
У Чернігівській, Сумській та Полтавській областях сильні снігопади та хуртовини.
На Черкащині вночі сильний сніг із переходом у крижаний дощ, вдень 3 січня дощ та відлига, до +6 градусів.
На Харківщині очікуються сильний сніг, хуртовини з переходом у дощ. Вночі морози до 15 градусів, вранці туман та поривчастий вітер, вдень до 5 градусів тепла.
У Донецькій області мокрий сніг, хуртовини та ожеледиця, налипання мокрого снігу. Вночі до -14°, вдень до +2°. Є небезпека для автотранспорту, можливі перебої у електропостачанні.
У Києві та області пориви вітру 15−20 м/с, ожеледиця. Вночі мокрий сніг та дощ, морози до -4°, вдень дощ, до +7°.
Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі очікують, що 4−5 січня потеплішає до 7 градусів, а 6−7 січня знову повернуться морози до -9. Про це у статті То дощ, то сніг та температурні гойдалки: синоптики дали прогноз на перші дні нового року".
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»45
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