Короткочасний «перепочинок» перед потужним ударом стихії: синоптики розповіли, що приготувала погода українцям у неділю

Згідно з прогнозами синоптиків, погоду в Україні формує атмосферний фронт, який приніс на початку року опади, посилення вітру та підвищення температури повітря. Але сьогодні, в неділю, 2 січня, стихія надасть українцям невеликого «перепочинку»: опадів в Україні не передбачається, хоча температура почне знижуватися.

Такий висновок можна зробити з даних Українського гідрометцентру, які опубліковані на його сторінці.

Більш того: у деяких областях навіть буде сонячно. Зокрема, ясна погода очікується на Вінниччині, Житомирщині, Чернігівщині, Київщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині.

Температура загалом у країні коливатиметься від 3 градусів морозу до 6 градусів тепла. На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7−12 м/с.

Водночас у Києві, незважаючи на райдужні прогнози синоптиків, ранкове прояснення «не зробить великої погоди на тлі хмарного дня», стверджують фахівці на сайті Sinoptik .UA. За їхніми припущеннями, ранок і день пройдуть без опадів, а ввечері сніг почнеться знову.

Температура у столиці буде від 2 градусів морозу вночі до нуля вдень.

Але вже з 3 січня дощі повернуться знову. 2−3 січня вночі значно прохолодніше до 3−8 морозу, а на Сході — навіть до мінус 13, вважає український синоптик Анжеліка Ганчук.

Водночас 4−5 січня, як розповіли «ФАКТАМ» синоптики Українського Гідрометцентру, температура знову підніметься до 1−7 тепла, а 6−7 січня опуститься до 4−9 градусів морозу.

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