В Україні трохи «поштормить», потім похолодає: синоптики розповіли про погоду у перші дні Нового року

У новорічну ніч справдилися прогнози синоптиків про мокрий початок року, адже погоду в Україні нині формує атмосферний фронт, який приніс опади, посилення вітру та підвищення температури повітря. Надалі, за даними Українського Гідрометцентру, температура почне знижуватися, а опади прининяться вже в неділю, 2 січня.

1 січня у східних та північно-східних областях очікується сніг з дощем, можлива ожеледь, а на дорогах — ожеледиця. Температура вночі становитиме 0−5° морозу, вдень — від 1° морозу до 4° тепла. На решті території йтиме доволі сильний «новорічний» дощ, а температура вдень може піднятися аж до +8°.

У столиці також очікується дощ (і вдень, і вночі), а північно-західний вітер досягне сили у 12 метрів на секунду.

Прогноз на 1 січня

2 січня в Україні істотних опадів не очікується, проте температура повітря дещо знизиться — наприклад, в Києві очікується від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, а в центральних регіонах вночі стовпчики термометрів можуть опуститися і до -6 градусів.

Прогноз на 2 січня

3 січня в країну повернеться сніг, на заході — з дощем, температура вночі може впасти до 7° морозу, а вдень — від 3° морозу до 2° тепла.

Прогноз на 3 січня

Нагадаємо, раніше синоптики Українського Гідрометцентру розповіли «ФАКТАМ», що і в подальшому на Україну чекають температурні «гойдалки» — так, 4−5 січня температура знов підніметься до 1−7 тепла, а 6−7 січня — опуститься до 4−9 градусів морозу.

Фото Київський міський портал

47

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter