Штормовий вітер та «майже спека»: якою буде погода в Україні у Новий рік

Синопткиня Наталія Діденко підтвердила свій попередній прогноз щодо теплої та дощової погоди в Україні на Новий рік.

За прогнозами синопткині, у новорічну ніч дощі пройдуть на заході, півночі, у центрі, сягнувши Одеської області.

Фото Наталії Діденки

Вранці та вдень у суботу, 1 січня, волога повітряна маса переміщатиметься у східному напрямку, поступово охопить усі центральні області, південь та схід України, а у західних та північних областях опади вдень вщухнуть. Йтимуть дощі разом із мокрим снігом.

Сильний вітер північно-західного напрямку до штормових поривів охопить 1 січня більшу частину країни.

У новорічну ніч температура повітря становитиме від -1 до +3 градусів тепла. У східних областях, у Полтавській та Запорізькій областях, у Дніпрі з районами — до -2−7 градусів, у західних областях — до +2+5 градусів.

Вдень 1 січня очікується +2+6 градусів, на заході та півдні — до +8 градусів, у східних областях буде близько нуля.

Фото Наталії Діденки

У Києві у новорічну ніч йтиме дощ, вдень 1 січня опади ослабнуть. Температура повітря — близько +2 градусів, вдень 1 січня — до +5 градусів.

Ексклюзивний матеріал «То дощ, то сніг та температурні гойдалки: синоптики дали прогноз на перші дні нового року» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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