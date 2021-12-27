Дощ, мокрий сніг та ожеледь: в Україну суне негода

28 грудня погода в Україні різко погіршиться. Поки що вплив циклону встигли відчути в південних областях, де спостерігаються мокрий сніг, ожеледь, пориви вітру до 20 метрів за секунду. Через добу така сама погода запанує на більшій частині території України.

У центральних областях, у Хмельницькій та Чернівецькій області 28 грудня може випасти до 20 сантиметрів снігу, пориви вітру 15−20 м/с, хуртовини, ожеледиця на дорогах.

На півдні мокрий сніг та дощ, ожеледиця. Через налипання мокрого снігу можливе падіння гілок дерев, пошкодження кабелів Машини краще не паркувати під деревами і лініями електропередачі.

У Карпатах снігопади. У Прикарпатті та на сході Закарпатської області оголошено небезпеку снігових лавин третього рівня. Від походів у гори краще утриматись. Помірна сніголавинна небезпека зберігається у Чернівецькій, Львівській області, на високогір'ї західної та центральної частини Закарпаття.

У Харківській області та загалом на сході сильний сніг, хуртовини, снігові замети. Вночі у східних областях до 18° морозу, вдень до 10° морозу.

У Києві та області вранці туман, видимість до 300 метрів, ожеледиця. Снігопади очікуються загалом неінтенсивні, але місцями по області хуртовини.

Погода на 28 грудня

28 грудня Укравтодор просить водіїв утриматися від поїздок на автомобілі. Якщо поїздка неминуча, необхідно пам'ятати про недостатню видимість на дорогах і включати ближнє світло фар і протитуманні ліхтарі.

Існує ризик відключення електроенергії в окремих населених пунктах. Через ожеледицю великий ризик травмуватися, особливо це стосується людей похилого віку. Травмпункти вже приймають першу хвилю пацієнтів із переломами, ушкодженнями зв'язок.

Фото pixabay.com

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