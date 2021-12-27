27.10 / 27.32 30.55 / 30.93
Київ: -7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

До «святкових парасольок» ще треба дожити: синоптикиня попередила про «сюрпризи» погоди до кінця тижня

14:52 27 грудня 2021
зима

У вівторок, 28 грудня, в Україні очікується складна погода зі снігопадами, хуртовинами, сильним вітром та морозами.

Негоду принесе південний циклон, пише у Facebook синоптикиня Наталя Діденко.

За її прогнозом, особливо постраждають західні області (крім Закарпаття, Волині та Рівненщини), східні та південь країни.

У південних областях очікується висока температура повітря, йтиме мокрий сніг та дощ. На решті території морози.

У північних областях можливий сніг, хмарно з проясненнями.

У Києві 28 грудня буде хмарна погода, є ймовірність снігу, але не сильного й без хуртовин. Морози поки що утримуються, вночі у Києві −8…−10, вдень близько -5 градусів.

А на Новий рік, 31 грудня — 1 січня, в Україні очікується відлига та висока, з «плюсами», температура повітря, часом дощ та мокрий сніг.

«Підготуйте святкові парасольки», — пише Діденко, але поки що рекомендує утеплюватися.

Нагадаємо, синоптики не виключають, що весна 2022 року може розпочатися рано. Перші весняні дні можливі вже у лютому.

89

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

салат

Швидкий та смачний новорічний салат «Мірабелла» від Людмили Борщ: на підготовку йде не більше п'яти хвилин

Алла Пугачова

Алла маленька та Алла велика: стало відомо, чому Пугачова жодного разу не бачила однорічну онучку-тезку

рецепт

Три смачні страви, які принесуть удачу в році Тигра: прості рецепти

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.