До «святкових парасольок» ще треба дожити: синоптикиня попередила про «сюрпризи» погоди до кінця тижня

У вівторок, 28 грудня, в Україні очікується складна погода зі снігопадами, хуртовинами, сильним вітром та морозами.

Негоду принесе південний циклон, пише у Facebook синоптикиня Наталя Діденко.

За її прогнозом, особливо постраждають західні області (крім Закарпаття, Волині та Рівненщини), східні та південь країни.

У південних областях очікується висока температура повітря, йтиме мокрий сніг та дощ. На решті території морози.

У північних областях можливий сніг, хмарно з проясненнями.

У Києві 28 грудня буде хмарна погода, є ймовірність снігу, але не сильного й без хуртовин. Морози поки що утримуються, вночі у Києві −8…−10, вдень близько -5 градусів.

А на Новий рік, 31 грудня — 1 січня, в Україні очікується відлига та висока, з «плюсами», температура повітря, часом дощ та мокрий сніг.

«Підготуйте святкові парасольки», — пише Діденко, але поки що рекомендує утеплюватися.

Нагадаємо, синоптики не виключають, що весна 2022 року може розпочатися рано. Перші весняні дні можливі вже у лютому.

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