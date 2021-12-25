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Погода

У Києві різко похолодає: мешканців столиці попередили про небезпеку

17:48 25 грудня 2021
У Києві різко похолодає: мешканців столиці попередили про небезпеку

У Києві комунальні служби заступають на нічне чергування через сильну ожеледицю — вони готуються обробляти території спеціальними реагентами. Як повідомили у міській адміністрації, для очищення та обробки вулиць уже підготовлено 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки комунальної корпорації «Київавтодор».

У дворах та міжквартальних проїздах працюватимуть близько 4 тисяч працівників комунальних жедів, які готові задіяти понад 150 одиниць спецтехніки.

Також працюватимуть близько 80 одиниць техніки і працівники зеленбудів, які оброблятимуть доріжки в парках і скверах.

Автовласників міська влада закликає за можливості утриматися від поїздок власними авто, а якщо уникнути поїздки неможливо — бути максимально обачними на дорогах, а пішоходів — обережно пересуватись містом і повідомляти про необроблені ділянки й території до Контактного центру міста Києва 15−51.

У свою чергу в Українському Гідрометцентрі підтвердили прогноз про похолодання в ніч на 26 грудня. Також там попередили про опади, які «принесуть» атмосферні фронти північного циклону QUINTINUS (переміщуватимуться територією України найближчими днями).

«Фаза опадів буде змішаною — сніг, мокрий сніг, дощ зі снігом — в залежності від температури повітря. До всього, варто ще додати поривчастий вітер, окремі пориви якого, у більшості областей досягатимуть штормових позначок», — йдеться у повідомленні синоптиків.

Нагадаємо, 20 грудня рух транспорту в столиці паралізував сильний снігопад.

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