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Погода

В Україні оголошено штормове попередження: де розгуляється негода

11:14 24 грудня 2021
Сніг на дорогах

У п'ятницю, 24 грудня, в Україні втримається складна погода із сильним вітром та ожеледицею на дорогах країни.

Як повідомляють у ДСНС, вночі у західних областях, вдень — по всій Україні пориви вітру 15−20 м/с, у західній частині ожеледиця. У Карпатах — сильний сніг, пориви вітру 20−25 м/с, завірюха (І рівень небезпеки, жовтий).

У Києві та Київській області 24 грудня на дорогах ожеледиця; вдень пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Фото Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі також попереджають про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень) 24 грудня у горах Івано-Франківської, Львівської та у високогір'ї Закарпатської областей.

Фото Укргідрометцентру

Опади очікуються у всіх регіонах країни. На заході — сніг з дощем.

Фото Укргідрометцентру

Збережеться лавинна небезпека і у суботу, 25 грудня.

Фото Укргідрометцентру

Раніше синоптики попереджали, що після короткочасного потепління в Україні знову похолодає — це станеться вже у неділю.

Фото «Київавтодору» із соціальних мереж

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