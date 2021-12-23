На заході відлига, а на сході мороз ще «поскубає»: на українців чекають температурні гойдалки

Найближчим часом холодна погода в Україні збережеться — вночі очікується до -10 -18 градусів, на заході — до -4 -9 градусів.

За прогнозами синопткині Наталії Діденко, у п'ятницю, 24 грудня, в Україну почне заходити інша повітряна маса, яка зрушить антициклон і принесе потепління. Щоправда, потеплішає не скрізь.

«Практично повсюдно, але поступово, із заходу у східному напрямку, падатиме сніг, який зміниться мокрим снігом, а потім у західних областях й дощем», — повідомляє синопткиня.

За її прогнозами, 24 грудня на заході та на півдні країни очікується потепління до відлиги — можлива навіть плюсова температура.

Фото Наталії Діденки

Вдень у північних областях та у багатьох центральних очікується -1−4 градуси. А на сході, як і раніше, мороз «сильно поскубуватиме». Проте недовго — у вихідні потеплішає і там.

Разом із фронтами до України прийде сильний південно-західний вітер. На дорогах залишиться ожеледиця, через опади ситуація ускладниться. Очікується й налипання мокрого снігу.

У Києві найближчої ночі холодно — до -12−14 градусів. Вдень потеплішає до -1 -2 градусів. Очікується сніг із переходом у мокрий сніг, сильний вітер.

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що у ніч на Різдво за Юліанським календарем, 25 грудня, потеплішає — буде не нижче 6 градусів морозу. На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині вдень очікується +8 градусів.

Фото з Pixabay

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