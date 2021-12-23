Католицьке Різдво зустрінемо з «плюсом»: на зміну морозам йдуть потепління та снігопади

В Україні ще утримуються сильні морози — в ніч на 23 грудня температура повітря подекуди знизилась до 18−22° нижче від нуля, а метеостанція Селятин (Чернівецька область) зафіксувала цього ранку аж 26° морозу. Про це вранці повідомили в Українському Гідрометцентрі.

Втім, температурний рекорд там пояснили тим, що Селятин знаходиться в низині, оточеній горами, а в такому випадку холодне повітря «стікає» в низину і внаслідок слабкого руху повітря у самій долині, додатково знижує тимпературу повітря в ній.

За прогнозами Гідрометцентру, протягом дня у четвер, 23 грудня, ще буде холодно, хоча вже не сніжитиме. Тепліше за інші регіони буде на заході країни, де вдень очікуються -3−5 градусів нижче нуля (такою ж температура очікується і на півдні), а «точками холоду» стануть Сумщина, Донбас і Харківщина, де стовпчики термометрів покажуть до -10 градусів.

Прогноз на 23 грудня

П'ятниця, 24 грудня, принесе сніг, який очікується на всій території України (подекуди, як-от на заході, він буде мокрим), проте температура повітря піде вгору — в Києві вдень очікується від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, а в Луцьку, Львові і Одесі стовпчики термометрів піднімуться аж до +4 градусів.

Прогноз на 24 грудня

В ніч на Різдво за Юліанським календарем, 25 грудня, піднімуться і нічні температури повітря — вони не будуть нижчими за 6 градусів з позначкою «мінус». Опади припиняться хіба що на півдні країни — в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. Там вдень очікується до +8 градусів. В Києві ж тим часом вдень збережуться несталі -1-+1 градус. Тож слід чекати ожеледиці.

Прогноз на 25 грудня

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня спрогнозувала, що в період по 30 грудня погода в Україні перебуватиме під впливом атмосферних фронтів з заходу та південного заходу, які і забезпечать коливання температур від морозів до відлиги та навпаки.

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