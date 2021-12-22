У Карпатах -21, Києву обіцяють -17: стало відомо, коли відступлять морози

У четвер, 23 грудня, в Києві, де ввели обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту, утримається холодна погода.

Як прогнозує синопткиня Наталія Діденко, вночі очікується до -14−17 градусів, вдень — до -8−10 градусів. На дорогах ожеледиця.

«В Україні у четвер антициклон зумовить суху погоду. Морози домінують: уночі -9−18 градусів, вдень -5−12 градусів. Вдень на кілька градусів буде вищим на півдні, але південна ніч теж очікується морозною», — повідомляє синопткиня.

Але вже з п'ятниці, 24 грудня, очікується тепліша, з опадами та сильним вітром, погода. За прогнозами Наталії Діденко, у вихідні потеплішає до відлиги — мокрий сніг переходитиме у дощ.

А у Карпатах 22 грудня було дуже холодно — вранці у середу на горі Піп Іван Чорногорський температура повітря була -21 градус. За останні два дні випало понад 50 см свіжого снігу.

Раніше синопткиня Наталія Голеня прогнозувала, що з 27 по 30 грудня очікуються атмосферні фронти із заходу та південного заходу, які зумовлять періодичні опади у вигляді снігу та дощу.

Фото з Pixabay

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