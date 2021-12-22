Від морозів до відлиги та навпаки: синоптики дали прогноз погоди на кінець року

Похолодання, яке прийшло в Україну в день зимового сонцестояння, посилиться найближчими днями. За словами заступниці начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталії Голені, температура у різних регіонах України коливатиметься від -3 — +3 до 5−10 морозу. 22−24 грудня суттєвих опадів не прогнозується.

— У період з 27 по 30 грудня очікуються атмосферні фронти з заходу та південного заходу, які зумовлять періодичні опади у вигляді снігу та дощу, — каже Наталія Голеня. — Також будуть коливання температур від морозів до відлиги та навпаки.

У четвер, 23 грудня, очікується погода без опадів. Температура повітря вдень на заході мінус 7, на сході — мінус 11 градусів.

У п'ятницю, 24 грудня, дощі з мокрим снігом можливі на заході та півдні країни. Вдень на заході країни термометри покажуть від мінус 4 до плюс 1 градуса, на півдні — від мінус 1 до плюс 1 градуса, на сході — 6−8 градусів морозу.

У суботу, 25 грудня, на заході та сході очікуються дощі з мокрим снігом, на півдні — дощі. Температура повітря вдень на заході від мінус 1 до плюс 5 градусів, на сході — від мінус 3 до плюс 1 градуса, у Криму — до 9 градусів тепла.

У неділю, 26 грудня, дощ із мокрим снігом очікується на заході та півночі, а також місцями у центрі. Вдень на Сумщині стовпчики термометрів опустяться до позначок мінус 3, а в Криму повітря прогріється до плюс 11 градусів.

За прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, кінець грудня здивує денним теплом, хоча ночами температура може падати.

«До кінця грудня очікується справжня зима: із морозами та снігопадами», — давав свій прогноз на цю зиму народний синоптик Леонід Горбань, якого не стало 1 жовтня. А ось на Новий рік можлива відлига. Морози очікуються зі старого Нового року до Хрещення, 19 січня. У лютому на Україну чекають сильні морози, особливо у другій половині місяця. В останніх числах лютого можливі снігові бурі, прогнозував Горбань.

Втім, як повідомила в інтерв'ю «ФАКТАМ» завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, кандидат географічних наук Віра Балабух, існує висока ймовірність того, що вже у лютому буде весняна погода. Це обумовлено тим, що у зимові періоди стало не тільки тепліше, а й знизилася швидкість вітру і вологість повітря.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

135

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter