Перед сильним похолоданням Україну засипле снігом: чи надовго прийдуть морози

Після відносно теплої погоди в Україну поступово заходить похолодання, вже у вівторок, 21 грудня, очікуються серйозні «мінуси».

За прогнозами Укргідрометцентру, у понеділок, 20 грудня, в Україні буде прохолодно — у середньому денна температура по країні становитиме 0−2 градуси. Найтепліше — у південних областях, де вдень прогнозується до +4 градусів. Опади у вигляді снігу очікуються практично повсюдно, на сході, півдні та у частині центральних регіонів — сніг із дощем.

Прогноз на 20 грудня

У вівторок, 21 грудня, різко похолодає. Вдень — до -6−8 градусів, вночі — до -9−11 градусів, сніг. Найхолодніше буде на Сумщині, де і вночі, і вдень очікується до -13 градусів.

Прогноз на 21 грудня

У середу, 22 грудня, мороз посилиться. Опади не очікуються — по всій території буде мінлива хмарність. У Сумській та Харківській областях вночі буде до -18 градусів.

Прогноз на 22 грудня

У четвер, 23 грудня, погода суттєво не зміниться. Щоправда, трохи потеплішає у західних регіонах, де очікується сніг.



Погода на 23 грудня

А вже у п'ятницю, 24 грудня, опади охоплять практично всю територію України, потеплішає. На півночі очікується сніг, у решті регіонів — сніг із дощем. Середня температура в країні вдень — до -2−4 градусів, вночі, як і раніше, холодно — до -8−10 градусів.



Погода на 24 грудня

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що 22−24 грудня суттєвих опадів не буде. Вона не виключала, що на півночі, сході та місцями у центрі України температура вночі може опускатися до 18−24 градусів морозу.

Фото з Pixabay

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