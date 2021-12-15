Чи справді найближчими днями на нас чекають сильні морози? З цим питанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

Як повідомила раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня: «У період з 13 по 19 грудня переважатиме тепла погода — завдяки західним та південним повітряним масам. Часом можливі невеликі дощі, а у Карпатах — сніг. Ночами стовпчики термометрів будуть коливатися від 3 морозу до 3 тепла, а вдень очікується 2−8 вище за нуль».

— 20−21 грудня атмосферні фронти з півночі принесуть невеликий сніг та похолодання, — каже Наталя Голеня. — Температура у різних регіонах України коливатиметься від -3 — +3 до 5−10 морозу. 22−24 грудня буде без істотних опадів. Вторгнення арктичного повітря з півночі зумовить подальше зниження температури вночі та вдень до 10−15 морозу. На півночі, сході та місцями в центрі України ночами очікується 18−24 градуси морозу.

У четвер, 16 грудня, невеликий дощ із мокрим снігом очікується на заході, у центрі та на півночі України. У східних та південних областях — без опадів. Швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. На більшій території країни вдень температура до мінус 1, а у Криму повітря прогріється до 8 градусів тепла.

У п'ятницю, 17 грудня, сніг очікується на заході та півночі України, а у східних областях та місцями на півдні можливий дощ із мокрим снігом, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень у більшості регіонів — до мінус 1. У Криму — до 5 градусів тепла.

У суботу, 18 грудня, невеликий сніг пройде у південних, східних областях та на Закарпатті. Швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градуса. У південних регіонах — від 0 до 2 тепла. А в Криму — до 4 градусів із плюсом.

У неділю, 19 грудня, снігопади очікуються на заході, півночі, в центрі України та місцями на сході, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень у східних областях місцями стовпчики термометрів опустяться до позначки мінус 2. Найтепліше, як і раніше, у Криму, до плюс 4 градусів.

Народний синоптик Володимир Деркач повідомив «ФАКТАМ», що «19 грудня спостерігатиметься невелике зниження температури, а кінець грудня здивує денним теплом, хоча ночами температура може падати».

Нагадаємо, що у своєму останньому прогнозі народний синоптик Леонід Горбань, якого не стало 1 жовтня, стверджував, що зима в Україні очікується суворою та сніжною.

Як повідомила в інтерв'ю «ФАКТАМ» завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту кандидат географічних наук Віра Балабух: «Грудень може бути на 1—2 градуси тепліший, ніж у середньому за період 1993—2016 років, а січень та лютий — на 2−3 градуси тепліші. Відтак існує висока ймовірність того, що вже в лютому буде весняна погода. Це зумовлено тим, що у зимові періоди не тільки потеплішало, а й знизилися швидкість вітру та вологість повітря».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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