І дощ, і сніг, але майже тепло: синоптики розповіли, коли вдарять морози

У п'ятницю, 17 грудня, в Україні, як і раніше, буде волого, але відносно тепло — практично повсюдно очікується сніг, мокрий сніг, а подекуди і з дощем.

За прогнозами Укргідрометцентру, у п'ятницю «мінусів» не буде ані вдень, ані вночі. Середня температура — 1−3 градуси тепла. Виняток — Харківська, Луганська та Донецька області, де очікується від -1 до +1 градуса.

Погода на 17 грудня

У суботу, 18 грудня, на пару градусів похолоднішає. Сніг із дощем зміниться мокрим снігом, а у низці регіонів — буде просто хмарно.

Погода 18 грудня

У неділю, 19 грудня, погода суттєво не зміниться. Щоправда, у південних районах, а також у Запорізькій області очікується мінлива хмарність.

Погода 19 грудня

Значне похолодання очікується з вівторка, 21 грудня — середня температура вночі становитиме -9−11 градусів, вдень — до -7−9 градусів.

Фото з Pixabay

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