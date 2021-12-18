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Погода

В Україні оголошено штормове попередження на 19 грудня

17:23 18 грудня 2021
Ожеледиця

У неділю, 19 грудня, напередодні значного похолодання в Україні оголосили штормове попередження — очікуються сильні пориви вітру (15−20 метрів в секунду, а в Карпатах 25−30 метрів). Про це повідомили в ДСНС України.

На дорогах більшості регіонів очікуються не лише ожеледиця, але й хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві й Київській області пориви вітру також сягатимуть 15−20 м/с, на дорогах — ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

«Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», — попередили рятувальники.

Нагадаємо, за повідомленням синоптиків, нині в Україні відбувається зіткнення антициклону Zafira з північного заходу та атмосферних фронтів північних циклонів.

Фото Київський міський портал

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