В Україну йде сильний мороз: названо дату різкого похолодання

Прогнози синоптиків про швидке різке похолодання в Україні, схоже, збуваються.

За даними Укргідрометцентру, у вівторок, 21 грудня, середня температура вночі по країні становитиме -9−11 градусів, вдень — до -7−9 градусів.

Холодніше буде у Чернігівській та Сумській областях, де і вночі, і вдень очікується до -13 градусів. Підморозить і півдні, де вночі можливо до -7, а вдень — до -3 градусів.

Погода на 21 грудня

Щодо прогнозу погоди на найближчі дні, то у п'ятницю, 17 грудня, в Україні очікується періодично мокрий сніг, у південній частині та на південному сході — з дощем.

Фото Наталії Діденки

«Вітер північний, північно-західний, помірний, у західних областях у п'ятницю може і до штормового — обережно під балконами, білбордами та великими деревами!» — попереджає синопткиня Наталія Діденко. Температура очікується у межах від -1 до +3 градусів



У Києві 17 грудня очікується мокрий сніг або щільна волога хмарність. Температура — близько 0+3 градусів.

«З вівторка, 21 грудня, якраз напередодні найдовшої ночі та невидимого, але реального повороту на весну, в Україну прорветься холодне арктичне повітря з морозами», — додала Наталія Діденко.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня попереджала, що 20−21 грудня атмосферні фронти з півночі принесуть невеликий сніг та похолодання. 22−24 грудня істотні опади не очікуються. Вторгнення арктичного повітря з півночі зумовить подальше зниження температури вночі та вдень до 10−15 градусів морозу. На півночі, сході та місцями в центрі України вночі очікується до 18−24 градусів морозу.

Фото з Pixabay

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