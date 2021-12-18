«Сава стеле, Сава цвяхи гострить»: яку погоду принесе українцям антициклон Zafira у суботу, 18 грудня
Субота, 18 грудня, буде відзначена в Україні впливом антициклону Zafira з північного заходу та атмосферних фронтів північних циклонів, попередила синоптик Наталія Діденко.
Такий прогноз підтверджують і в Українському гідрометцентрі. У вихідні в Україні хмарно, місцями пройде сніг.
У західних областях температура повітря підніметься до −1…+4 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -1 градус.
У центрі та півночі стовпчики термометрів вдень покажуть −1…+2 градуси, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.
На сході вдень прогнозують від -1 до +1 градуса, вночі теж буде -1.
На півдні середня добова температура становитиме +1…+ 4 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -1.
У Києві хмарна погода триматиметься до самого вечора. Невеликий дощ зі снігом. Температура повітря 0…+1 градус. У неділю, 19 грудня, до +3.
18 грудня відзначається день пам'яті преподобного Сави. За старих часів казали: «Сава стеле, Сава цвяхи гострить, Сава шлях засолить», що означало, що дороги ставали слизькими.
Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то слід чекати снігу. А якщо на Саву дув сильний вітер, такого ж вітру слід очікувати протягом усієї частини місяця.
З вівторка, 21 грудня, в Україні різко похолодає. Середня температура вночі по країні становитиме −9…−11 градусів, вдень — до −7…−9 градусів. На півночі, сході та місцями у центрі України вночі очікується до 18−24 градусів морозу.
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