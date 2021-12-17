Невеликі «мінуси», мляві «плюси» та сильний вітер: синопткиня розповіла про погоду на Миколая

Найближчими вихідними в Україні, як і раніше, буде волого, з опадами, а у неділю, 19 грудня, у День святого Миколая, протистояння антициклону та циклонів принесе сильний вітер.

«В Україні 18 грудня — вплив антициклону з північного заходу на ім'я Zafira та атмосферних фронтів північних циклонів», — попереджає синопткиня Наталія Діденко.

Фото Наталії Діденки

У вихідні дні очікуються опади — мокрий сніг та дощ, залежно від температури. За словами синопткині, вона поки що залишається без особливих змін — невеликі «мінуси», мляві «плюси».

Фото Наталії Діденки

«У Києві у вихідні буде сиро, часом мокрий сніг, можливо, з дощем чи туманом. На Миколая у столиці очікується сильний штормовий вітер. Температура повітря вночі від 1 морозу до 1 тепла, вдень у суботу близько нуля, у неділю тимчасово потеплішає до +3 градусів», — повідомляє Наталія Діденко.

Вже з вівторка, 21 грудня, якраз на день зимового сонцестояння, в Україну почнуть заходити відчутні морози.

Фото з Pixabay

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