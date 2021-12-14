В Україну йде серйозне похолодання: синопткиня розповіла, коли країну накриють морози майже до мінус 20 градусів

Якщо в період з 13 до 19 грудня синоптики прогнозували досить теплу погоду завдяки західному та південному перенесенню повітряних мас, то наступного тижня в Україну прийде серйозне похолодання.

«Температура повітря з 21 по 23 грудня вночі може опускатися до -12−18 градусів, а вдень мороз коливатиметься близько -5−10 градусів», — попереджає синопткиня Наталія Діденко.

Фото Наталії Діденки



Щодо погоди найближчими днями, то у середу, 15 грудня, в Україні температура повітря протягом дня буде близько нуля, від -2 до +2 градусів. Найближчої ночі підморозить у західних областях, де очікується -4−10 градусів.



Синопткиня прогнозує, що сніг йтиме у Карпатах та місцями у «окологірських областях». Дощ та мокрий сніг очікуються у середу на півдні України (крім Запоріжжя), місцями у центральних областях. Можливо, «дотягне» до Харківської області

Фото Наталії Діденки



У південній частині України та у Донецькій області очікується поривчастий, часом до штормових поривів, вітер.

У Києві 15 грудня буде волого, але без істотних опадів. Температура повітря — близько нуля.

А у середині наступного тижня у столиці очікується серйозне похолодання. Вночі можливо до -8−14 градусів, вдень — до -3−7 градусів.

«Цей прогноз — орієнтовний, потребує уточнення. Проте тенденція — до похолодання наступного тижня», — додала Наталія Діденко.

Раніше синоптики прогнозували, що грудень загалом можна буде назвати «кліматично нормальним» або близьким до норми: середня температура за місяць утримається у діапазоні від 4° морозу до 3° тепла, у південних областях та на Закарпатті буде тепліше — в середньому від 0° до двох градусів вище за нуль, а в Криму — до +6 градусів.

Фото з Pixabay

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