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Погода

Коли чекати 30-градусних морозів: синоптики дали детальний прогноз на грудень

22:49 24 листопада 2021
мороз

Грудень, що наближається, обіцяє бути помірно морозним, середньомісячна температура буде трохи вище за кліматичну норму. Тим не менш, цієї зими не виключені ні різкій «перехід у мінуси», ні люті морози, коли термометри показують до мінус 30 градусів. На цьому сходяться спеціалісти Українського гідрометцентру.

Фахівці з клімату очікують, що грудень загалом можна буде назвати «кліматично нормальним» або близьким до норми: середня температура за місяць утримається в діапазоні від 4° морозу до 3° тепла, у південних областях та на Закарпатті буде тепліше — в середньому від 0° до двох градусів вище нуля, а в Криму до +6 градусів.

Багаторічні спостереження за погодою свідчать, що 30-градусні морози для грудня — зовсім не рідкість. За останні сто років температури у грудні опускалися і до -35°, а на Прикарпатті — і до -38°. Бували й дуже теплі дні у грудні, коли у південних областях фіксували +20 градусів, а на південному березі Криму — до +25.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда вважає, що цієї зими можна буде спостерігати і 25, і 30 градусів морозу, але ці очікування стосуються січня-лютого. А у грудні будуть і прояви зими, і похолодання, і сніг, але обійдеться без природних катаклізмів. «У порівнянні з зимами, які були 30−40 років тому, нинішні морозні періоди виявляться короткочасними», — заявив Кульбіда в інтерв'ю «Сегодня».

Вже покійний народний синоптик Леонід Горбань в одному зі своїх останніх прогнозів дійшов висновку, що грудень почнеться крижаними дощами, друга декада буде сніговою і тільки наприкінці місяця настане справжня зима з морозами та снігопадами, але холоди будуть недовгими — на Новий рік очікується відлига.

Ще один народний синоптик Володимир Деркач очікує, що холодною буде лише перша половина грудня. Вже у другій декаді потеплішає, прийдуть опади — дощ та мокрий сніг. 19 грудня на Миколая трохи підморозить, а кінець місяця особливо здивує теплом.

Про погоду в останні дні осені, читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Холодне повітря з півночі та дощі з мокрим снігом: синоптики дали прогноз на другу половину листопада».

Фото pixabay.com

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