Коли чекати 30-градусних морозів: синоптики дали детальний прогноз на грудень

Грудень, що наближається, обіцяє бути помірно морозним, середньомісячна температура буде трохи вище за кліматичну норму. Тим не менш, цієї зими не виключені ні різкій «перехід у мінуси», ні люті морози, коли термометри показують до мінус 30 градусів. На цьому сходяться спеціалісти Українського гідрометцентру.

Фахівці з клімату очікують, що грудень загалом можна буде назвати «кліматично нормальним» або близьким до норми: середня температура за місяць утримається в діапазоні від 4° морозу до 3° тепла, у південних областях та на Закарпатті буде тепліше — в середньому від 0° до двох градусів вище нуля, а в Криму до +6 градусів.

Багаторічні спостереження за погодою свідчать, що 30-градусні морози для грудня — зовсім не рідкість. За останні сто років температури у грудні опускалися і до -35°, а на Прикарпатті — і до -38°. Бували й дуже теплі дні у грудні, коли у південних областях фіксували +20 градусів, а на південному березі Криму — до +25.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда вважає, що цієї зими можна буде спостерігати і 25, і 30 градусів морозу, але ці очікування стосуються січня-лютого. А у грудні будуть і прояви зими, і похолодання, і сніг, але обійдеться без природних катаклізмів. «У порівнянні з зимами, які були 30−40 років тому, нинішні морозні періоди виявляться короткочасними», — заявив Кульбіда в інтерв'ю «Сегодня».

Вже покійний народний синоптик Леонід Горбань в одному зі своїх останніх прогнозів дійшов висновку, що грудень почнеться крижаними дощами, друга декада буде сніговою і тільки наприкінці місяця настане справжня зима з морозами та снігопадами, але холоди будуть недовгими — на Новий рік очікується відлига.

Ще один народний синоптик Володимир Деркач очікує, що холодною буде лише перша половина грудня. Вже у другій декаді потеплішає, прийдуть опади — дощ та мокрий сніг. 19 грудня на Миколая трохи підморозить, а кінець місяця особливо здивує теплом.

Про погоду в останні дні осені, читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Холодне повітря з півночі та дощі з мокрим снігом: синоптики дали прогноз на другу половину листопада».

Фото pixabay.com

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