В Україні попередили про небезпеку у горах: що відбувається

На тлі прогнозів синоптиків про невелике потепління найближчими днями, українців попередили про значну сніголавинну небезпеку у високогірних районах України.

Так, у зв'язку з відлигою у п'ятницю, 10 грудня, у високогір'ї Івано-Франківської області, у п'ятницю та суботу, 10 та 11 грудня, у високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень), повідомляють у ДСНС.

Дані Укргідрометцентру

А у неділю, 12 грудня, та понеділок, 13 грудня, такий самий рівень небезпеки оголошено у зв'язку зі снігопадами у горах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Тим часом синопткиня Наталія Діденко повідомляє, що субота та неділя обіцяють бути в Україні теплими — максимальна температура повітря вдень сягатиме +4+9 градусів.

Більше холодною очікується погода у західних областях, від 2 морозу до 3 градусів тепла. У неділю стане холодніше у східній частині України.



«Територія України перебуватиме у вологій повітряній масі. Очікуються періодично мокрий сніг та дощ — залежно від температури повітря. На сході ймовірність опадів найменша, проте вологість посилюватиметься туманами», — прогнозує синопткиня та додає, що південно-східний вітер буде поривчастим, сильним, часом до штормових поривів

У Києві вихідні 11−12 грудня передбачаються теплими та вітряними. Сильніший південно-східний вітер очікується в суботу. Можливий періодичний дощ.

«Похолодання прийде в Україну на Андрія (13 грудня), проте говорити про серйозні морози поки що немає прогностичного грунту» , — додала Наталія Діденко.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що у період з 13 по 19 грудня очікується досить тепла погода завдяки західному та південному перенесенню повітряних мас. Часом можливі невеликі дощі, переважно у вигляді дощу, у Карпатах сніг. Ночами температура коливатиметься від 3 морозу до 3 тепла, а вдень очікується 2−8 градусів вище за нуль.

Фото зі сторінки Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у соцмережах

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