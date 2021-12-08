Після потепління — нове похолодання: найближчими днями погода не порадує українців

У четвер, 9 грудня, в Україні сильні опади не очікуються, проте загальний синоптичний дискомфорт «організують» характерні для середи, 8 грудня, налипання мокрого снігу, ожеледиця та хмарність.

«Температура повітря у четвер в Україні очікується різною: від західних нічних -5−9 градусів до східних денних +4+9 градусів» , — прогнозує синопткиня Наталія Діденко.

Фото Наталії Діденки

У Києві 9 грудня очікуються місцями невеликі опади, дощ чи мокрий сніг — залежно від температури повітря, яка недалеко «втікатиме» від нуля. На дорогах слизько, ймовірна ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу.

«Протягом п'ятниці, 10 грудня, суботи, 11 грудня та неділі, 12 грудня, потеплішає на кілька градусів, але посилюватиметься вітер, а з понеділка, 13 грудня, знову похолодає», — прогнозує синопткиня.

Тим часом у ДСНС попереджають, що 9 грудня у північних, Вінницькій та Черкаській областях ожеледь, на дорогах західних та північних областей ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Водночас, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня повідомляла, що з 13 по 19 грудня очікується досить тепла погода завдяки західному та південному перенесенню повітряних мас. За її прогнозом, часом можливі невеликі дощі, переважно у вигляді дощу, у Карпатах сніг. Ночами температура коливатиметься від 3 морозу до 3 тепла, а вдень очікується 2−8 градусів вище за нуль.

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Фото з Pixabay

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