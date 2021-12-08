Не соромтеся човгати ногами: українцям нагадали прості правила пересування в ожеледь

В Україну прийшла негода з дощами, мокрим снігом, налипанням снігу, ожеледицею, коли як водіям, так і пішоходам треба бути обережними на вулиці.

У МВС нагадали українцям про прості правила, яких потрібно дотримуватися, щоб не постраждати:

не поспішайте і не соромтеся човгати ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги;

вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи, без підборів;

під час пересування центр ваги тіла переміщуйте вперед;

спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги;

обходьте металеві кришки люків;

будьте уважні на тротуарі — автомобіль чи автобус може занести та водієві не вдасться вчасно загальмувати;

переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи;

попросіть літніх родичів залишатися у цей період вдома.

А в Укгрідрометцентрі повідомили, що складні погодні умови у середу, 8 грудня, склалися у західних та північних регіонах країни.

Прогноз на 8 грудня

Прогноз на 8 грудня

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що у період з 13 по 19 грудня очікується досить тепла погода завдяки західному та південному перенесенню повітряних мас. Очікуються невеликі дощі, переважно у вигляді дощу, у Карпатах сніг. Ночами температура коливатиметься від 3 морозу до 3 тепла, а вдень очікується 2−8 градусів вище за нуль.

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Фото зі сторінки МВС у соцмережах

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