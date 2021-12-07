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Погода

Льодяний дощ, ожеледиця та «спекотні» +13: синоптик прогнозує 8 грудня місцями «майже весну»

12:36 7 грудня 2021
Зима

У середу, 8 грудня, некомфортну погоду з дощем, мокрим снігом та крижаним дощем продовжить «забезпечувати» циклон та його фронти.

За прогнозами синопткині Наталії Діденко, у регіонах з нижчою температурою очікується ожеледь та налипання мокрого снігу.

«Найхолоднішою буде західна частина України, де вночі очікується -5−9 градусів, вдень -1−5 градусів. На півночі, на Вінниччині — вночі 0−4 морози, вдень близько нуля, у Київській та Житомирській — до -1−3 градусів» , — прогнозує синопткиня та додає, що у більшості центральних областей вночі близько нуля, вдень +2+5 градусів, у Дніпрі з районами — до +6 градусів.

На сході вночі очікується +2+6, вдень — до +4+11 градусів, а на півдні — «справжня температурна весна»: вночі +4+7, вдень +5+13 градусів.

Фото Наталії Діденко.

Опадів уникне східна частина України, Запоріжжя, Крим та Дніпропетровщина, а також Волинь.

Фото Наталії Діденко.

У Києві 8 грудня очікуються дощ та мокрий сніг, можливі налипання мокрого снігу, ожеледиця, крижаний дощ. Вітер буде північно-східним, поривчастим. Температура вночі та вдень — до -1−4 градусів.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що до 10 грудня погоду в Україні визначатиме циклон, який приніс в країну опади у вигляді снігу та дощу.

Ексклюзивний матеріал «Весна може розпочатися вже у лютому»: метеорологиня Віра Балабух розповіла про те, яка погода очікується цієї зими" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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