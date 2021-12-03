В Україну поспішає похолодання: де на вихідні зіпсується погода

Погода у перші дні грудня підтверджує висновки фахівців про те, що зими в Україні стають все теплішими та більш дощливими, а погода загалом — дуже мінливою. Сучасні зими не тільки стали теплішими, а й у ці періоди зменшилася вологість та знизилася швидкість вітру. Про це «ФАКТАМ» розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, кандидатка географічних наук Віра Балабух.

Справедливість таких висновків підтверджують і фахівці Укргідрометцентру. За їхнім прогнозом, до кінця тижня погода в Україні буде мінливою — зливи, сніг, поривчастий вітер, а місцями — до 13 градусів вночі.

Так, у п'ятницю, 3 грудня, на півночі, заході, а також у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях дощі, місцями з мокрим снігом. Температура у західних областях від -1 до +3 вдень. У центрі вдень +4.+6 градусів, на сході та півдні до +10.+12.

У суботу, 4 грудня, дощі перемістяться у південні та східні області. У західних областях буде сонячно та холодно.

На Івано-Франківщині вночі −11… −13, в інших західних областях −2… −8, на півночі вночі −4… −6. Вдень температура від 0 до +2. У східних областях та на півдні до +8, у Криму — до +14.

У неділю, 5 грудня, на більшій території України буде сухо. Дощі зі снігом очікуються на Волині, у Львівській та Закарпатській областях. Температура вдень від -1 до +3, уночі −1…−6 градусів.

У Києві, за прогнозом синоптикині Наталі Діденко, у п'ятницю очікується похолодання, вдень близько +3…+4 градусів. Атмосферний фронт пройде з опадами — невеликим мокрим снігом та дощем. У вихідні — невелике похолодання, опадів не очікується.



Нагадаємо, фахівці з клімату вважають, що нинішній грудень обіцяє бути помірно морозним, середньомісячна температура буде трохи вищою за кліматичну норму.

Ексклюзивний матеріал «Весна може розпочатися вже у лютому»: метеоролог Віра Балабух розповіла про те, яка погода очікується цієї зими" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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