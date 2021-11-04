Дощі, сніг та знову тепло: синоптики розповіли, чим здивують листопад та грудень

На яку погоду очікувати найближчим часом? Якими будуть в Україні листопад та грудень? З такими запитаннями «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

— До кінця поточного тижня очікується тепла та волога погода, яка супроводжуватиметься туманами, — розповіла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — 5 та 6 листопада у західних, північних та центральних областях пройдуть дощі. Ночами стовпчики термометрів покажуть плюс 1−8, удень температура коливатиметься в межах 10−17 градусів тепла.

7 листопада буде переважно без опадів. З понеділка в Україну прийде холодне повітря з півночі Європи. Атмосферні фронти принесуть дощі, 9−11 листопада можливий мокрий сніг. Потім 12−13 листопада поле високого тиску забезпечить погоду без опадів. Температура поступово почне знижуватись: ночами стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 0 до мінус 6 градусів, вдень очікується від мінус 3 до плюс 3 градусів.

У п'ятницю, 5 листопада, дощі очікуються на півночі та частково на заході України. Температура повітря вдень від плюс 10−12 градусів на заході до плюс 17−19 на півдні.

У суботу, 6 листопада, дощі можливі на заході країни, а також місцями на півночі та в центрі. Температура повітря піде на зниження: вдень від плюс 9−11 градусів на заході до плюс 15−17 на півдні.

У неділю, 7 листопада, по всій території країни очікується суха сонячна погода. Попри це температура продовжує поступово знижуватися. На заході вдень плюс 8−10 (на Волині — 6−8 градусів тепла), на півдні плюс 13−15 градусів.

У понеділок, 8 листопада, дощі очікуються на заході та півночі країни. Вдень на заході стовпчики термометрів подекуди опустяться до позначок плюс 5−7, на півдні все ще відносно тепло — плюс 11−17 градусів.

Народний синоптик Володимир Деркач повідомив «ФАКТАМ», яку погоду для нас готує природа у листопаді та грудні:

— Протягом майже усієї першої декади листопада дощитиме, — каже Володимир Деркач. — «Сухих» днів виявиться не так багато. Спостерігатиметься плавне зниження температури, але в кінці першої декади, можливо, знову трохи потеплішає. Наступна десятиденка спочатку також буде вологою та прохолодною, але далі подарує нам кілька ясних та сухих днів. Після цього прийде похолодання, яке триватиме й у третій декаді листопада. Ночами можливі заморозки та мокрий сніг. Але до кінця місяця знову трохи потеплішає.

У першій декаді грудня буде холодно, можливі невеликі опади. Ночами — морози, а вдень переважно плюс, хоч і не завжди. Така погода утримається й на початку другої декади грудня. А ось далі почне теплішати, прийдуть невеликі опади. Лише 19 грудня спостерігатиметься невелике зниження температури. Кінець грудня здивує денним теплом, хоча ночами температура може знижуватися.

Нагадаємо, що у своєму останньому прогнозі народний синоптик Леонід Горбань, який помер 1 жовтня, стверджував, що до кінця першої декади листопада на більшій частині України, окрім південних областей, очікуються невеликі нічні морози, вдень буде близько 0 або трохи більше. У середині місяця стане трохи тепліше і може випасти перший сніг. Справжні снігопади варто очікувати у 20-х числах листопада.

Також Леонід Горбань прогнозував, що зима в Україні очікується суворою та сніжною.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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