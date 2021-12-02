То дощ, то сонце: українцям пообіцяли не надто комфортну погоду на вихідні

В Україні продовжуються погодні гойдалки — у четвер, 2 грудня, захід і північ країни буде під впливом «мокрого» циклону і там дощитиме, а тим часом на сході буде сонячно і переважно без опадів. Такий прогноз на цей день дають синоптики Українського Гідрометцентру.

Проте нічні заморозки можна буде спостерігати саме на сході та в центрі України.

Прогноз на 2 грудня

У п'ятницю, 3 листопада, у центрі та на сході країни трохи потеплішає. Так, у Кропивницькому буде до +12 С, а в Одесі та Миколаєві — до +14 С. У Києві синоптики обіцяють мокрий сніг, при цьому буде досить холодно — вночі — 0−2 градуси, а вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище за 5 градусів.

Також сильні опади очікуються на Буковині, Прикарпатті та Закарпатті.

Прогноз на 3 грудня

На вихідні опади перемістяться на схід та південь країни, одночасно там трохи похолодає. Найтепліше 4 грудня буде на Луганщині — до 9 градусів, а на півночі та заході країни очікуються нічні заморозки до -10 градусів (на Львівщині).

Прогноз на 4 грудня

Такі заморозки збережуться у неділю, 5 грудня. Так, у Києві вночі термометри опустяться до -6 градусів, а вдень градусник покаже від -1 до +1 градуса.

Прогноз на 5 грудня

Нагадаємо, кліматологи очікують, що грудень 2021 року в Україні стане «кліматично нормальним» або близьким до норми: середня температура за місяць утримається в діапазоні від 4° морозу до 3° тепла, у південних областях та на Закарпатті буде тепліше — в середньому від 0° до двох градусів вище за нуль, а в Криму до +6 градусів.

98

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter