До +13 на півдні: потепління йде в Україну, але не надовго

Порівняно з першим днем зими, у четвер, 2 грудня, в Україні трохи потеплішає — вдень до +4+9 градусів.

За прогнозами синоптикині Наталії Діденко, тепліше буде на півдні, де очікується до +7+13 градусів. Прохолодніше — у Сумській, Харківській та Полтавській областях — до +2+5 градусів.

Фото Наталії Діденко.

2 грудня пориви південно-західного вітру сягатимуть 7−14 метрів за секунду, а подекуди й 15−20 метрів за секунду.

Найближчої доби мокрий сніг через потепління переходитиме у дощ на заході та півночі України. В інших регіонах без істотних опадів.

Фото Наталії Діденко.

У Києві 2 грудня місцями можливі невеликі опади. Вітер південно-західний, поривчастий. Температура вночі — до 3 морозу, вдень — до +7 градусів.

«Надалі температура повітря знову почне знижуватися. Складна, з опадами (дощ та сніг) та сильним вітром, очікується погода 6−7 грудня. Вискочить циклон. Візьміть до уваги цей прогноз!» — попереджає Наталія Діденко.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що 6−10 грудня погоду в Україні визначатимуть циклони, які рухатимуться з південного заходу у бік північного сходу, що принесе опади у вигляді дощу та снігу. Коливання температури вночі — від мінус 4 до плюс 4, вдень очікується 0−6 градусів тепла, на півдні — до 10 градусів тепла.

Фото з Pixabay.

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