Після сильних дощів в Україну настане різке похолодання: синоптики назвали дату

Якщо кінець останнього тижня листопада ознаменувався дощовою та не по-листопадово теплою погодою на заході та півдні країни, а на решті території було лише хмарно, то у понеділок, 29 листопада, дощі накриють усі регіони України, а потім різко похолодає. Про це свідчать прогнози українського Гідрометцентру.

Так, якщо у понеділок у Києві прогнозується +7-+9 градусів, то вже у вівторок, в останній день листопада, до столиці прийдуть заморозки — вдень і вночі градусники коливатимуться між відмітками в мінус 1 до плюс 1 градуса.

Прогноз на 29 листопада

Відносне тепло збережеться хіба що на сході України, де на синоптики очікують до +8-+10 градусів.

Прогноз на 30 листопада

Зима розпочнеться з мокрим снігом на заході України, а у Києві буде сонячно, при цьому термометри покажуть ті самі -1-+1 градус.

Найтепліше буде на півдні країни — наприклад, в Одесі термометри покажуть +6 градусів.

Прогноз на 1 грудня

Підтверджують наближення похолодання та погодні ресурси Sinoptik.ua та Gismeteo. Так, перший у вівторок та середу прогнозує у Києві до -1 градуса.

Другий же попереджає про сильний вітер у столиці 30 листопада — до 18 метрів за секунду.

Нагадаємо, синоптик Наталія Діденко пояснила погіршення погоди в Україні дією циклону Benedikt. Згідно з її прогнозом, на півночі та в центрі країни тилова частина холодного фронту принесе низьку температуру повітря, тож у цих регіонах дощ змішуватиметься зі снігом.

Фото Pixabay

127

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter