Тепло, але мокро: синоптики розповіли, як зміниться погода у вихідні

В Україні 27 листопада синоптики прогнозують дощову, але теплу погоду по всій Україні. На Сумщині можливий сніг. Це випливає з даних Укргідрометцентру.

Температура цього дня сягатиме 11 градусів вдень. Вночі стовпчики термометрів опустяться до трьох градусів морозу.

28 листопада дощі будуть на заході та півдні країни. На решті території переважатиме хмарна погода без опадів. Стовпчики термометрів вдень покажуть 13 градусів, вночі опустяться до 1 градуса морозу.

29 листопада синоптики знову обіцяють дощову погоду по всій Україні. У західних областях можливий сніг. Вдень температура сягатиме 13 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 2 градусів за Цельсієм.

30 листопада дощова погода утримається у всіх областях. У більшості областей можливий сніг. Температура коливатиметься від трьох градусів морозу до восьми градусів тепла.

У Києві 26 листопада опади малоймовірні. Про це пише відомий синоптик Наталія Діденко у Facebook.

«Вітер прогнозується сильний, тікайте подалі від старих гіллястих дерев, білбордів, закріплюйте все, що легко падає та носиться. І особливо уважно вибирайте місце для паркування для вашого автомобіля, страхування не завжди все покриває і не миттєво. Найближчої ночі у столиці близько нуля, завтра вдень до +7 градусів», — написала вона.

Популярний погодний сайт SINOPTIK прогнозує в ніч проти 27 листопада у столиці дощ, який до ранку ослабне. 28 листопада хмарно, але без опадів. Температура у вихідні коливатиметься в межах від одного до десяти градусів тепла.

Аналогічну погоду передбачає і сайт Gismeteo. Згідно з цим сайтом, вдень 27 листопада, а також вранці 28 листопада можлива ясна погода.

Як писали «ФАКТИ», за прогнозами метеорологів, зима буде з нестійкою погодою. Більшість зимових днів очікується з аномально теплими температурами, але будуть і сильні морози, набагато нижчі за норму.

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