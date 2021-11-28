Сніг та грози одночасно: в останні дні осені погода в Україні різко погіршиться

В Україну 29 листопада прийде циклон Benedikt, що принесе дощі, сніг та грози. Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Його холодний атмосферний фронт зумовить різні повітряні маси в межах України — на Заході, частково на Півночі та в Центрі тилова частина холодного фронту принесе низьку температуру повітря, тому в цих регіонах дощ змішуватиметься із снігом», — пише вона.

В то же час, за словами Діденко, на сході, півдні та в центральних областях, прилеглих до східної частини, буде тепло, до +10+15 градусів за Цельсієм. На півдні сповпчики термометрів піднімуться до 18 градусів, тому там йтимуть дощі, місцями навіть сильні з грозами.

«Уся ця складна завтрашня синоптична какофонія супроводжуватиметься сильним вітром, місцями навіть штормовим», — прогнозує синоптик.

У Києві 29 листопада буде ще порівняно тепло, бо столиця опиниться приблизно посередині двох протилежних повітряних мас. Темпераутра буде близько +7 градусів за Цельсієм. Киян у понеділок чекає рвучкий вітер. Дощ у столиці більш можливий надвечір з переходом у сніг.

ДСНС України в Telegram оголосило попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 29 листопада.

«29 листопада у східній частині, вдень і в центральних областях значні дощі, у Карпатському регіоні значний мокрий сніг та дощ; Вночі у південних та східних, вдень в більшості областей пориви вітру 15−20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). У Київській області 29 листопада пориви вітру 15−20 м/с», — йдеться у повідомленні відомства.

Як писали «ФАКТИ», за прогнозами метеорологів, зима буде з нестійкою погодою. Більшість зимових днів очікується з аномально теплими температурами, але будуть і сильні морози, набагато нижчі за норму.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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