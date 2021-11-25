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Погода

В Україну йде «спека»: синоптики назвали дату

13:46 25 листопада 2021
погода

В Україну разом із південно-західним вітром прийде потепління. Теплі повітряні маси з Європи принесуть із собою підвищення температури. На тлі недавніх нічних морозів майбутні +10−13 градусів можна сприйняти як повернення теплих днів, але, як і обіцяли прогнози, цей період раптової «спеки» буде недовгим.

За прогнозами синоптика Наталії Діденко, вже у п'ятницю, 26 листопада, в Україні стане помітно тепліше. На більшій частині країни від +4 до +10 градусів, у Києві до +7, на сході та на північному сході холодніше — до +5 градусів вдень.

День 26 листопада обіцяє бути легковажним, з поривами до 15−22 метрів за секунду. Дощі можливі лише на Закарпатті та у південних районах Одеської області.

На вихідні 27−28 листопада стане ще тепліше. У південних областях очікується 13−16 градусів, на сході — до +12, у центрі — до 10−11 градусів. А ось до західних областей з 28 листопада повернуться дощі зі снігом.

Нове похолодання теж затягнеться недовго. Про це докладно у матеріалі «ФАКТІВ» «Грудень здивує теплом: синоптики дали прогноз на останні дні осені та початок зими».

Фото pixabay.com

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