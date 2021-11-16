Арктичний холод та аномальне тепло: українцям пообіцяли жорсткі температурні «гойдалки» взимку

Прогнозів про те, якою буде зима, багато. Зокрема, завідувачка відділом кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова стверджувала, що зима очікується затяжною, а температурний режим — нестійким.

А завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віри Балабух, як передає «УНІАН», вважає, що вона буде теплішою за попередні — середня температура за сезон передбачається на 1−1,5 градуси вище торішніх показників.

За її прогнозами, близько 60% днів зими переважатиме аномально тепла погода, а у 40% - може бути на рівні норми або нижче за норму.

Зазначається, що у зимовий період буде активною течія ЕльНіньо у Тихому океані, що збільшує ймовірність циркуляції арктичного повітря на тлі теплої зими.

Синопткиня вважає, що найбільш аномально теплим буде січень — середньомісячна температура очікується на 2−3 градуси вище за норму, що відповідає початку зими. Така температура може протриматися всю зиму із короткочасним похолоданням.

Опади очікуються у межах норми, без затяжних снігопадів або довгих періодів без снігу. Втім, рівень опадів точніше можна прогнозувати лише за 5 днів до певної дати.

Також Віра Балабух не береться прогнозувати, чи буде зима затяжною. Такі прогнози, за її словами, давати зарано — краще це робити хоча б наприкінці листопада.

Раніше синопткиня Наталія Діденко прогнозувала, що найближчими днями вночі температура на сході України впаде до -8−11 градусів, а наприкінці тижня у багатьох регіонах країни пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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