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Погода

В Карпати прийшла справжня зима (яскраве фото)

14:42 22 листопада 2021
карпати

На високогір'ї Карпат після снігопадів 19 листопада встановилася по-справжньому зимова погода. Співробітники пошуково-рятувального посту на горі Піп Іван Чорногорський повідомили, що 22 листопада у них температура опустилася до 6 градусів морозу, дме західний вітер 11 м/с.

У ніч на 23 листопада у західних областях, у тому числі у Карпатах та на Прикарпатті, пройде сніг, а зранку очікується сильний поривчастий вітер.

На гірськолижних курортах у Карпатах тим часом готуються до нового сезону.

Драгобрат, 22 листопада

Красія, Закарпаття

Нагадаємо, синоптики розповіли, яких сюрпризів чекати від погоди наприкінці листопада. Про це у статті «Холодне повітря з півночі та дощі з мокрим снігом: синоптики дали прогноз».

Фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост/Facebook

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