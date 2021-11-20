Пів-України накриють дощі, зате не замерзнемо: яку погоду обіцяють синоптики на вихідні

Схоже, що після першого снігу, який випав в Україні 19 листопада, у вихідні погода вирішила зробити перерву у вигляді потепління. Його в суботу, 20 листопада, принесуть дощі, які очікуються у центрі, на сході та на півдні України.

Як свідчать дані Українського Гідрометцентру, нічні заморозки збережуться лише на Сумщині (до -1 градуса), тоді як у південних регіонах і навіть у Києві стовпчики термометрів покажуть уночі +6, а вдень повітря прогріється до +11-+13 градусів (найтепліше традиційно обіцяє бути в Одесі).

Прогноз на 20 листопада

У неділю, 21 листопада, дощі розпочнуться вже на півночі країни — у Чернігівській та Сумській областях, причому на Сумщині дощ супроводжуватиметься мокрим снігом. Суттєво похолодає (переважно вночі) також у центрі країни — на Дніпропетровщині, де очікується до -1 градуса морозу.

У Києві тим часом погода майже не зміниться та дощів не буде, а температура повітря вночі становитиме +4-+6 градусів, тоді як вдень сягатиме +11 градусів.

Прогноз на 21 листопада

Початок нового тижня, 22 листопада, ознаменується похолоданням, яке розпочнеться із заходу України — там можливий мокрий сніг, а температура повітря вдень не перевищить +8 градусів. Похолодає і в Києві — до +6−8 градусів вдень і до +4−6 градусів — вночі.

Прогноз на 22 листопада

Раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня розповіла «ФАКТАМ», що помірний дощ із мокрим снігом в Україні буде «подарунком» атмосферних фронтів з північного заходу, а народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував у другій декаді листопада як мінімум кілька ясних і сухих днів.

Фото Pixabay

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