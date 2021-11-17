Без сонця, але з плюсом: синоптики розповіли, на яку погоду чекати українцям у вихідні

Нічні морози (на сході країни і до -8 градусів), збережуться в Україні й у четвер, 18 листопада, проте невдовзі ртутні стовпчики термометрів підуть угору.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, вдень у середу, 17 листопада, найтепліше буде у західних регіонах, де очікується до +8 градусів, і на півдні — до +5+7 градусів. У центрі та на сході — до +5. На Київщині — до +4 градусів.

Погода на 17 листопада.

У четвер, 18 листопада, на заході трохи похолодає, очікуються невеликі дощі, як і у Чернігівській, Київській, Вінницькій та Житомирській областях. Нічна температура мінусова, за винятком Криму.

Погода на 18 листопада.

У п'ятницю, 19 листопада, опади охоплять практично всю територію країни, за винятком Одеської та Херсонської областей, а також Криму. На заході вони будуть інтенсивнішими. Водночас нічна температура піде підніматиметься — невеликі мінуси залишаться на сході та півночі країни, а також у частині центральних регіонів.

Погода на 19 листопада.

У суботу, 20 листопада, лише на Луганщині вночі очікується від -1 до +1. Вдень середня температура — до +7+9 градусів. Невеликі опади очікуються у східних та південних регіонах.

Погода на 20 листопада.

У неділю, 21 листопада, стане трохи прохолодніше. Невеликі дощі прогнозуються лише у Чернігівській, Київській, Сумській та Житомирській областях. На заході буде хмарно, а на сході — мінлива хмарність.

Погода на 21 листопада.

Раніше завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прогнозувала, що середньодобова денна температура на рівні 5 °C буде стабільна з кінця листопада до початку грудня.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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