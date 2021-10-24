Дощ з мокрим снігом прогнозують синоптики під Новий рік та жорсткий мороз у січні

Майбутня зима буде морозною, але м'якшою за попередню. Температура повітря почне знижуватися з середини листопада. А на Новий рік вже очікуються стабільні морози, хоча і без снігопадів.

Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, передає «Укрінформ».

За її словами, середньодобова денна температура на рівні 5 ° С буде стабільною з кінця листопада й до початку грудня. Будуть дні, коли стовпчики термометрів опустяться до -10 градусів.

У новорічний період очікується різке зниження температури. В окремі дні може бути до -15 градусів. Перехід з грудня по січень, у святкові дні, будуть гойдалки — то мороз, то тепло.

Наступне значне похолодання слід очікувати у лютому. Місяць буде холодним, але теплішим, ніж минулої зими.

Синоптик підкреслила, що зима буде затяжна, температурний режим нестійкий.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, якого вже немає з нами, прийдешня зима буде морозною й сніжною. Грудень очікується з крижаними дощами на початку місяця й снігопадами з морозами в кінці.

А на самий Новий рік — відлига. У січні знову почнуться морози, які триватимуть аж до Водохреща. У лютому сильні морози будуть супроводжуватися сніговими бурями.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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