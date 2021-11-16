Сильний мороз прийде в Україну 17 листопада: синопткиня сказала, коли повернеться тепло

У середу, 17 листопада, у низці регіонів України вночі очікується мороз до -2−9 градусів.

Як прогнозує синопткиня Наталія Діденко, опади поки що не передбачаються — погоду в країні визначає антициклон Uta. У той же час очікуються тумани, які погіршать видимість на дорогах.

Фото Наталії Діденки.

Синопткиня прогнозує, що вдень у середу потеплішає до +1+6 градусів, на заході та півдні — до +5+9, у Криму — до +11 градусів.

У Києві буде холодно: вночі -5, вдень близько +3 градусів. Опади у столиці малоймовірні.

«Надалі підуть якісь бурхливі метеотанці: похолодання ближче до вихідних зміниться потеплінням, під час потепління, щоби не дуже раділи, на нас накинуться атмосферні фронти з дощем, мокрим снігом та вітром, з понеділка знову прийде похолодання», — уточнює Наталя Діденко.

Раніше синоптики прогнозували, що цієї зими будуть «температурні гойдалки», а частина днів буде аномально теплою.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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